بالفيديو... هيفاء وهبي تتدرب لمواجهة "أشباح أوروبا"

شاركت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، جمهورها مقطع مصور لها، وهي تخضع لتدريبات بدنية شاقة، منها الملاكمة.

وأوضحت وهبي في الفيديو، أن التدريبات ضمن استعدادتها لدورها في أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا".

ويشارك هيفاء وهبي بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الفنانين المصريين، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

وبدأت هيفاء وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسبما كشفت في تصريحات تلفزيونية.

يشار إلى أن فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".

من ناحيى أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية عن بطولتها لمسلسل جديد، ستنافس به في موسم دراما رمضان 2020، حسبما أعلن المنتج صادق الصباح، الذي أعلن عن تعاقده مع الفنانة اللبنانية.

ونشر موقع الشركة على إانستغرام" صورة الفنانة اللبنانية، وكتب عليها: "أسود فاتح. هيفاء وهبي، في رمضان".

وتخوض هيفاء وهبي الموسم الرمضاني المقبل ببطولة هذا المسلس، ويعد العمل هو التعاون الأول، الذي يجمع بين شركة "صباح إخوان" وهيفاء وهبي.

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو مسلسل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.