لبنان... شيرين عبد الوهاب تقيم حفلا تضامنيا مع متضرري الحرائق

بادرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بإعلانها عن إقامة حفل تضامني مع لبنان، مؤكدة أن عائداته تقدم بالكامل إلى متضرري الحرائق.

كتبت الفنانة شيرين عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته 🇱🇧 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) 15 октября 2019 г.

وتشهد منطقة المشرف ومناطق أخرى من لبنان منذ مساء الإثنين، 14 أكتوبر 2019، حرائق هائلة أتت على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري بحسب هيئة الدفاع المدني اللبنانية.