شاهد... كيف علق تركي آل شيخ على ترحيب فان دام بمحمد رمضان

وجه النجم العالمي فان دام رسالة للفنان محمد رمضان، أثناء تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل شيخ، في المملكة العربية السعودية.

وظهر فان دام في الفيديو قائلا "أود أن أوجه ترحيب حار بكثير من الحب لأخي محمد رمضان، أحبك أخي".

وتوجه المستشار تركي آل شيخ نحو "الميكرفون" موجها رسالته لرمضان "دي كوسة يا رمضان".

وعلق رمضان على الفيديو عبر حسابه الرسمي بـ"انستغرام": "شكرا للميجا ستار فان دام على هذا الكلام الجميل، وأبادلك ذات الشعور، وسعيد برؤيتك في الرياض".

وبدأ موسم الرياض الترفيهي، في الفترة من 11 أكتوبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وحضر حفل فعاليات موسم الرياض عدد من نجوم مصر والعالم العربي، بالإضافة لعدد من النجوم العالميين أبرزهم جاكي شان، فان دام، شاروخان، وجايسون موموا.

يذكر أن رمضان وفان دام تعاونا سويا من قبل في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.