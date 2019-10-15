هندية تلد في سن الـ75 وتدخل السباق على لقب "أكبر أم في العالم"

أنجبت امرأة هندية عن طريق التلقيح الصناعي وعمرها 75 عامًا، لتتسابق بذلك على لقب ”أكبر أم في العالم“.

ووفقا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية، وضعت برابها ديفي طفلتها في مستشفى ”كينكر“ في مدينة كوتا الهندية، مساء السبت الماضي، وذلك في ولادة مبكرة لكون الأم كانت ضعيفة ولديها رئة واحدة سليمة.

وأضافت الصحيفة أن الأم خضعت للولادة القيصرية، وسرعان ما جرى نقل طفلتها التي لم يُكشف عن اسمها، إلى العناية المركزة، حيث بلغ وزنها 595 غرامًا فقط.

وكانت برابها وزوجها البالغ من العمر 80 عامًا، قد تبنيا طفلًا مؤخرًا، إلا أنهما أراد التجربة ومحاولة إنجاب طفل من صلبهما، فلجآ إلى التلقيح الاصطناعي.

وقالت الدكتورة أبيلاشا كينكر، التي أشرفت على الولادة ”ظلت برابها في المستشفى قبل 4-5 أيام من يوم الولادة، وكان حملها خطيرًا، لذا قررنا إجراء جراحة قيصرية، وكان حملها بمثابة مفاجأة بالنسبة لسنها، خاصة أنه كان قد استمر بالفعل لأكثر من 6 أشهر، وكان احتمال إنجابها ضئيلًا“.

وأضافت ”العملية كانت صعبة لأن الأم كانت مريضة ولديها رئة واحدة سليمة، فضلًا عن سنها الكبير".