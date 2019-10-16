شيرين عبد الوهاب تعتزل السيوشيال ميديا بسبب لبنان

أعلنت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مقاطعة جميع منصات السوشيال ميديا وعزوفها عن التواصل معهم أو نشر أية صور أو منشورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعدما نشرت النجمة المصرية رسالة مفتوحة لمساندة الشعب اللبناني بعد اندلاع سلسلة من الحرائق بشكل مفاجئ في بعض المناطق، وذلك من خلال تغريدة لها عبر "تويتر".

​وكتبت عبد الوهاب "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري ان تكون تحت رعاية سيادته".

بعد تلك التغريدة فوجئت شيرين بعدد هائل من التعليقات السلبية الساخرة، مما دفعها لإصدار بيان في شكل مقطع فيديو نشرته عبر مختلف حساباتها عبر السوشيال ميديا، وكشفت من خلاله عن قرارها باعتزال السوشيال ميديا.

وقالت "أنا متأكدة أن الأغلبية متصالحون مع أنفسهم ومحترمون، ولو كنت أنا أنظر للناس الذين يكرهون أنفسهم ويكرهون نجاح الآخرين ولا يعجبهم حاجة، لم أتقدم في حياتي ولم أحقق شيئا".

وأضافت "اليوم نشرت تغريدة لأجل لبنان، أحببت أن أساعد بأي طريقة أقدر عليها، وهي من خلال صوتي.أنا لست طبيبة أو مهندسة وهذا ما يمكن أن أساهم به، حتى لو قدمت المال فسيكون قليلا".

قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته 🇱🇧 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 15, 2019

وتابعت شيرين "أردت أن أكون إيجابية وأقدم مساعدة، وعندما رأيت التعليقات على منشوري، اكتشفت أنه مهما فعل الإنسان فلن يعجب الناس، عدا عن أنهم قالوا إنني حملت وفقدت جنيني، مرة يزوجونني ومرة يقولون أنني لا أملك حسّ الانتماء لبلدي، لذا ولأنني شخص مغلوب على أمري، قررت إقفال جميع حساباتي على السوشيال ميديا حتى لا أؤذي نفسي والمتابعين الذين يقرأون تعليقاتي، أرجو من محبيني ألا يستاؤوا من موقفي لأنه أمر يريحني ويسعدني".