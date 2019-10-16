"بوش" تطور تقنية جديدة للسلامة عند وقوع الحوادث

طورت شركة "بوش" تقنية جديدة من أجل السلامة في السيارات الكهربائية، في حال الحوادث.

وأعلنت الشركة أن هناك احتمالات باندلاع حريق أو التماس كهربائي خطير ما قد يودي بحياة الركاب أو إلحاق أذى كبير بأنظمة السيارات، بحسب ما نشره موقع "غرين كار ريبورتس".

وتابعت الشركة أنها ابتكرت تقنية لفصل البطاريات عالية الفولتية بسرعة فائقة، وذلك عند استشعار وقوع حادث مروري.

Bosch’s battery tech prevents electric shocks in the event of a crash pic.twitter.com/ofuqs2D4fJ — Speed2torque ___ the auto news site (@Speed2torque_) October 13, 2019

ويعمل النظام الجديد على قطع التيار الكهربائي من خلال مجموعة من الانفجارات الصغيرة داخل جهاز يسمى "Pyrofuse"، والذي يعد نوعا متطورا من الفيوز الكهربائي.

يشار إلى أن النظام وصل بالفعل إلى العديد من السيارات الكهربائية والهجينة على الطرقات دون أن تعلن الشركات المصنعة عن ذلك.