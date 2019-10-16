رد فعل مفاجئ من شرطي آلي استنجدت به سيدة

طالب رجل شرطة آلي، سيدة بالابتعاد عن طريقه بعد أن حاولت الإبلاغ عن اندلاع مشاجرة عنيفة، مواصلا السير وهو يغني.

فوفقا لموقع "فيوتشرزم"، هرعت المرأة إلى ضابط الشرطة الآلي وضغطت زر التنبيه في حالات الطوارئ عند رؤيتها مشاجرة تندلع في أحد المتنزهات.

وبدلا من تقديم المساعدة، قام الروبوت، في الصياح بوجه المرأة لتبتعد عن طريقه، وبدأ يغني إحدى الأغاني.

وقالت السيدة "استمر الروبوت في الغناء ولم يفعل أي شيء لمساعدتي، لأقوم بالاتصال برقم النجدة 911 من هاتفها".

ووصل ضباط الشرطة عقب انتهاء المشاجرة، التي أسفرت عن إصابة امرأة بجروح في الرأس.

وقال رئيس الشرطة المحلية في "هونتينغتون بارك" إن الروبوتات، التي يكلف تأجيرها ما بين 60 و70 ألف دولار سنويا، لا تزال في المرحلة التجريبية ولم يتم تفعيل أزرار التنبيه الخاصة بها.