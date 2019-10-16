نانسي عجرم تظهر في فيديو للحظات "خاصة جدا" داخل منزلها

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستغرام"، والذي يتضمن صورا لحفل أقامته في منزلها.
وأظهرت الصور إقامة نانسي عجرم حفلا لابنتها الصغيرة، ليا، بمناسبة ظهور أول سن لها من أسنانها في الفك السفلي.
بخلاف النجمات والنجوم الذين يخشون الحسد.. #نانسي_عجرم تحتفل بظهور أول "سن" لطفلتها الصغيرة ليا مُشاركة متابعيها ومحبيها عبر #إنستغرام صوراً من استعدادتها للحفل الذي ستقيمه بهذه المناسبة والتي تعرف في #لبنان باسم "السنينية"#نجوم #مشاهير #اخبار_الفن #nancyajram @NancyAjram pic.twitter.com/DCIZlfMFUb— 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 14, 2019
وظهر في الصور ما جهزته نانسي عجرم لابنتها من حلوى وزينة على شكل أسنان بشكل طريف.
وأثار نشر نانسي عجرم تلك الصور حالة من الجدل، في مواقع التواصل، بسبب ما فعلته الفنانة اللبنانية.
تواصل #نانسي_عجرم الاحتفال بابنتها الجديدة "ليا"، وهذه المرة شاركت متابعيها صور الزينة الخاصة بظهور أول سن لطفلتها وهو ما يسمى بـ"السنينية"@NancyAjram pic.twitter.com/7ZIBLoEgkg— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) October 14, 2019
أشاد عدد من مستخدمي مواقع التواصل بما فعلته بأنه يظهر أنها لا تتمتع بكثير من عقد الشهرة، التي تصيب الكثير من الفنانين الذين يخفون أبنائهم عن أعين الإعلام والصحافة وجمهورهم.
في حين تحدث البعض الآخر أن نانسي عجرم تبالغ في كشف تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور، وأن تلك تفاصيل دقيقة ينبغي أن تحظى فيها بخصوصية.
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