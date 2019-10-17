غوغل تعرض هواتفها الحديثة بطريقة مفاجئة... فيديو وصور

أجري عرض تقديمي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، لهواتف غوغل الحديثة "بيكسل 4" و"بيكسل 4 إكس إل"، وتم إرسال الأجهزة إلى المدونين والمراسلين بطريقة غير متوقعة.

وسلمت غوغل الهواتف في علب بيتزا "دومينو"، حيث تم إخفاء الهواتف في الجزء العلوي من البيتزا تحت اسم "جائزة".

وعرضت غوغل أجهزتها الجديدة في نيويورك، ويختلفات الهاتفان "بيكسل 4" و"بيكسل 4 إكس إل" عن بعضهما في الحجم ودقة الشاشة، معدل تحديث كل من الهواتف هو 90Hz، مما يجعل الواجهة أكثر سلاسة وأسرع.

ok @madebygoogle I see you with the collab of the century with @dominos for this custom pixel 4 unboxing pic.twitter.com/SQ51KxpWh4 — Sam Sheffer (@samsheffer) October 15, 2019

يحتوي البيكسلان الجديدان على كاميرا مزدوجة رئيسية، مع عدسة 12 ميغا بيكسل. وتم تطوير الوضع الليلي للكاميرا وزيادة دقة الكاميرا الأمامية إلى 8 ميغابكسل.

ويتعرف الهاتفان الجديدان على وجه المالك بسرعة فائقة بمجرد إخراجه من جيبه بالإضافة إلى ذلك يمكن تغيير الأغنية بمجرد تحريك الأصبع على الشاشة.

يحتوي بيكسل على معالج "Snapdragon 855" وذاكرة تشغيل 6 غيغابايت. ستكون متاحة في نسختين: بسعة 64 غيغابايت أو 128 غيغابايت.

في الولايات المتحدة ، تبدأ أسعار "بيكسل 4" من 799 دولارًا و"بيكسل 4 إكس إل" من 899 دولارًا. ستكون الهواتف المحمولة متوفرة بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والبرتقالي.