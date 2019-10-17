بسبب عملية تجميل فاشلة... سيدة تنام بعينين مفتوحتين

أصبحت سيدة صينية غير قادرة على إغلاق عينيها بشكل تام خلال النوم، عقب فشل عملية تجميل أجرتها لجفونها.

وأنفقت السيدة ما يقارب الـ13 ألف يوان، أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي، على جراحة تجميلية لجفون العينين، لكنها باتت غير قادرة على إغلاق عينيها تماما حتى أثناء نومها.

ووفق ما ذكرته تقارير ، طلبت السيدة لي إجراء العملية لجعل عينيها تبدوان أكبر، لكنها لم تكن راضية عن النتائج.

وطلبت السيدة لي من العيادة تدخلا جراحيا آخر، وكانت النتائج غير جيدة على الإطلاق، حيث ازداد الأمر سوءا.

ولم تعد لي قادرة على إغلاق عينيها، وهو ما أوضح الأطباء أنه بسبب المسافة القريبة للغاية بين الجراحتين.

وعرضت العيادة على لي إجراء جراحة ثالثة لتصحيح الأمر، إلا أنها رفضت وأصرت على تسوية قانونية حصلت بموجبها على 5 آلاف دولار.