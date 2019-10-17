رغم الخلاف الكبير... أصالة وأنغام في مهرجان واحد

أعلن مهرجان الموسيقى العربية عن أبرز المطربين الذين يغنون بافتتاح وختام الدورة الـ28 من المهرجان، وعلى رأسهم أصالة وأنغام.

ويمتد المهرجان من الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيكون المهرجان، الحدث الأول الذي يجمع أصالة وأنغام، منذ الأزمة التي اندلعت بينهما وأسفرت عن إلغاء كل منهما متابعة الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زواج أنغام من أحمد إبراهيم، زوج قريبة طارق العريان المنتج وزوج أصالة.

ومن المقرر أن يشارك 92 فنانا في إحياء حفلات المهرجان، منهم محمد منير ورحاب مطاوع وسعد رمضان ومدحت صالح ومروان خوري ومحمد الحلو وهاني شاكر وأنغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي وأصالة ونادية مصطفى ومحمد ثروت وغيرهم.

ويكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية منهم محمد منير والشاعر فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة والموسيقار عمرو اسماعيل.