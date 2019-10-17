الإطاحة بـ3 أشخاص اعتدوا على عامل محطة وقود في السعودية

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه تم القبض على 3 متهمين بالاعتداء على عامل في محطة وقود.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تعدي 3 أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات في محافظة الدلم.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر.

وتم القبض على الثلاثة متهمين، الذين أقروا باعتدائهم على العامل لاشتراطه دفع قيمة الوقود مقدما، في انتظار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت شرطة الرياض على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.