جنيفر أنيستون تزلزل إنستغرام بسبب صورة

أحدثت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انضمت مؤخرا إلى موقع الصور الشهير "إنستغرام".

وبعد يوم من تدشينها حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير، تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، حيث لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، في بيان نشرته "CNN": "إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر... نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام".

واشتهرت أنيستون (50 عاماً) بدور جين في سلسلة مسلسل "فراندز" التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر/ أيلول من عام 1994، على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004.

ونشرت أنيستون صورة لها تجمعها بخمسة أصدقاء لها كانوا الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة "فريندز"، وكتبت جينفر تعليقا على الصورة : "والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا"، وإلى جانب أنيستون كل من كورتني كوكس وليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر.

ونالت الصورة بعد يوم واحد من نشرها على أكثر من 12 مليون إعجاب.

ونشرت أنيستون منشورا جديدا، تعليقا على العطل الذي أصاب "إنستغرام"، وكتبت مازحة "آسفة، أعتقد أنني دمرته" ولم يدم الوضع طويلا قبل أن يتم حله.

وكانت الممثلة الأمريكية تحدثت في لقاء إعلامي سابق عن أن فريق عمل "فريندز" تمكن من الاجتماع مجددا في أحد منازل الممثلين لتناول العشاء في لقاء أعاد لهم ذكريات الجميلة والحنين إلى أيام السلسلة.