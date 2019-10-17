رجل يطلق النار عن طريق الخطأ على حماته ويقتلها

تؤمن ابنة المتوفاة والسكان المحليون أن الحادثة وقعت عن طريق الخطأ، ولم يكن أحد يتوقعها.

أطلق أحد سكان قرية خوبنيف الأوكرانية في منطقة فولين عن طريق الخطأ النار على حماته أثناء قيامه بإعداد السلاح.

وكما اتضح فيما بعد، فإن الرجل كان يعمل حارسا لإحدى الغابات، وقبل ثوان قليلة من الحادثة كان يجهز بندقيته. وعند إطلاقه النار لاختبار البندقية، أصاب عن طريق الخطأ حماته البالغة من العمر 78 سنة، التي قدمت لزيارة ابنتها.

وقالت الابنة: "تعتبر الشرطة هذه الحادثة جريمة قتل، لكنني لا أعتقد ذلك. بيد أنها حادث لم يكن أحد يتوقعه"، وفقا لموقع "لايف رو".

كما أن السكان المحليون يعتقدون أن الحادث جرى عن طريق الخطأ، وأشاروا إلى سمات الرجل الحميدة.