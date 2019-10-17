بالفيديو والصور... كيت ميدلتون ترتدي الحجاب داخل مسجد في باكستان

ظهرت الأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، مع زوجها الأمير البريطاني ويليام، بالحجاب داخل مسجد بادشاهي في لاهور بباكستان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأميرة البريطانية خطفت الأنظار بهذا الظهور، خلال زيارتها الملكية التي بدأت منذ 3 أيام.

Prince William and Kate Middleton listen to tilawat from the Holy Quran inside Lahore's Badshahi Mosque pic.twitter.com/iAH6Fh5drQ — omar r quraishi (@omar_quraishi) October 17, 2019

​وارتدت كيت ميدلتون حجابا من الشيفون باللون الزيتوني، وفستانا باكستانيا منقوش باللون الذهبي، وارتدت أسفله بنطلون من نفس اللون.

William and Kate (in a Shalwar kameez by Maheen Khan) arrive at the iconic mosque in Lahore #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/YeaYB50mJf — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) October 17, 2019

وتجولت ميدلتون وزوجها داخل المسجد بادشاهي العريق، الذي يعد خامس أكبر مسجد في العالم، ويعد تحفة معمارية وأحد عناصر التراث.

William and Kate take their places for an interfaith meeting inside the mosque #RoyalsVisitPakistan #Lahore pic.twitter.com/XAGxnsDPXr — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 17, 2019

​وتألقت دوقة كامبريدج في ثوب مسائي أخضر داكن، أثناء وصولها هي والأمير ويليام لحفل الاستقبال المبهر في إسلام أباد، حيث ألقى الأمير ويليام خطاباً افتتاحياً سلط فيه الضوء على تطور البلاد.

The Duke and Duchess of Cambridge at the Badshahi Mosque in Lahore today on day four of #RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/xHtfnkpwL0 — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) October 17, 2019

وكان الدوق يرتدي شيرواني أسود غاية في الأناقة، وهو عبارة عن سترة طويلة تشبه المعطف تصل إلى الركبة، ويرتديها الباكستانيون عادة في المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف، وسروالاً من اللون نفسه.