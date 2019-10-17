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19:20 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المطربة اللبنانية إليسا

    أول ظهور لإليسا بعد قرار اعتزالها

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    منوعات
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    أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، اليوم الخميس، عن أول نشاط فني لها، بعد قرار اعتزالها في شهر أغسطس/ آب.

    وقالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ستحيي حفلا ضخما في مدينة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي يعتبر الظهور الأول لها بعد قرار اعتزالها.

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    @pmgegyptofficial. @theweddinghouse_ @tamerabdelmoniempmg soon #egypt #elissa

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    أعلنت المغنية اللبنانية إليسا، بتاريخ 19 أغسطس، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

    وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

    وكانت إليسا وجهت انتقادات لاذعة للحكومة في لبنان، على خلفية اتساع رقعة الحرائق التي اندلعت منذ ليل الإثنين، وواصلت تقدمها إلى مناطق متفرقة من البلاد.

    وكتبت اليسا في حسابها على تويتر: "عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل".

    ​واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، دون تصريح رسمي من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.

    وأكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أنه إذا كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ومشيرا إلى أن كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها.

    وأدى تخطي درجات الحرارة معدلاتها الموسمية في هذا الشهر والرياح السريعة إلى امتداد الحرائق حيث باتت تهدد المنازل في بعض المناطق. 

    واستعان لبنان بطائرات قبرصية لإطفاء الحرائق في منطقة المشرف، حيث طالت الحرائق منطقة الدامور، إضافة إلى بعض القرى في أقضية عكار وعاليه والمتن.

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, إليسا
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