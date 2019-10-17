بالفيديو... تركي آل الشيخ يصف أحدث مسرحيات محمد هنيدي بـ"الفاشلة"

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" شارك آل الشيخ مقطعا مصورا لزيارته فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل، وهو يداعب محمد هنيدي قائلا له: "إيه المسرحية الفاشلة دي؟"، ليجيب هنيدي بعفوية: "فاشلة أوي"، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.
October 16, 2019
وعلق عدد من المغردين على مزحة تركي آل الشيخ مع محمد هنيدي، ورد الأخير له، إذ كتب أحدهم "فاشلة أوي.. هنيدي ماله حل دمه عسل بالفطرة".
فاشلة اوي 😂😂😂— A H M E D® (@AHMEDALS0UFI) October 17, 2019
هنيدي ماله حل دمه عسل بالفطرة
فاشله اوي 😂— سعيد الغامدي (@saeed_s_ghamdi) October 17, 2019
ده كلام برضه حضرتك— علي الحامد (@abotaleeb) October 17, 2019
كما يظهر المقطع المصور، صعود تركي آل الشيخ إلى خشبة المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع فريق عمل المسرحية، التي تضم مها أبو عوف، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وندى موسى، ومحمد ثروت، ومحمد محمود،وغيرهم.
كيف ما تضحك ومحمد هنيدي على مسرح #موسم_الرياض؟😍— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 16, 2019
تعال مسرحية ثلاث أيام في الساحل ونوعدك الضحكة ما توقف ولا لحظة😂!
لمعلومات أكثر:https://t.co/Fp1dYy7DKv pic.twitter.com/UNEaigrhCU
يشار إلى أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عرضت لأول مرة خلال الصيف الماضي في جدة، ضمن موسم جدة، وتعرض غدا في العاصمة الرياض للمرة الثانية، في ظل وجود جميع طاقمها، ومن المنتظَر الحضور الجماهيري للمسرحية، وتستمر طيلة أربعة أيام، إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مسرح الرياض بوليفارد، وتأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن "موسم الرياض".
وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.
ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.
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