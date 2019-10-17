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20:51 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    تركي آل الشيخ

    بالفيديو... تركي آل الشيخ يصف أحدث مسرحيات محمد هنيدي بـ"الفاشلة"

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    منوعات
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    زار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، فريق عمل أحدث مسرحيات الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، التي تعرض في "موسم الرياض" ابتداءا من اليوم الخميس.

    وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" شارك آل الشيخ مقطعا مصورا لزيارته فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل، وهو يداعب محمد هنيدي قائلا له: "إيه المسرحية الفاشلة دي؟"، ليجيب هنيدي بعفوية: "فاشلة أوي"، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.

    وعلق عدد من المغردين على مزحة تركي آل الشيخ مع محمد هنيدي، ورد الأخير له، إذ كتب أحدهم "فاشلة أوي.. هنيدي ماله حل دمه عسل بالفطرة".

    ​كما يظهر المقطع المصور، صعود تركي آل الشيخ إلى خشبة المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع فريق عمل المسرحية، التي تضم مها أبو عوف، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وندى موسى، ومحمد ثروت، ومحمد محمود،وغيرهم.

    يشار إلى أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عرضت لأول مرة خلال الصيف الماضي في جدة، ضمن موسم جدة، وتعرض غدا في العاصمة الرياض للمرة الثانية، في ظل وجود جميع طاقمها، ومن المنتظَر الحضور الجماهيري للمسرحية، وتستمر طيلة أربعة أيام، إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مسرح الرياض بوليفارد، وتأتي بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن "موسم الرياض".

    وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.

    ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, منوعات, مشاهير, الرياض, السعودية, تركي آل الشيخ, محمد هنيدي
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