عقوبة صادمة للطيار الذي سمح لمحمد رمضان بدخول قمرة القيادة

فرضت وزارة الطيران المدني المصري، اليوم الخميس، عقوبة صادمة على الطيار الذي سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة.

وبحسب بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "وزير الطيران المدني المصري أصدر تعليماته بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية".

كما أمر وزير الطيران المصري، بسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصري في بيانها، "على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعه عملا فرديا لا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية".

وأكدت أن "صناعة الطيران المدني تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير".

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعا منعا باتّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".

يذكر أن رمضان كان قد وثق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسًا في الطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلًا "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

ورد محمد رمضان، على مقطع فيديو، بثته إحدى القنوات الفضائية، ظهر خلاله وهو داخل قمرة قيادة طائرة، خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك.

وعلق رمضان على الواقعة من خلال نشر فيديو له، عبر حسابه بموقع "تويتر"، يوضح فيه حقيقة دخوله قمرة القيادة الخاصة بقائد الطائرة وقيادته لها.

وقال الفنان المصري "اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل"، متابعا وتابع محمد رمضان قائلا "وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله".

وأنهى رمضان الفيديو بمشهد من مسلسل "نسر الصعيد" يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ"هتلر بيه".