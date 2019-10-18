بالفيديو... لحظة سقوط الليدي غاغا عن المسرح

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا عن المسرح مع أحد المعجبين في لاس فيغاس.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم المعجب بحمل الليدي غاغا بين ذراعيه ثم يتعثر، ويسقطان مع المغني عن المسرح باتجاه حشد من المشجعين في الصف الأمامي.

— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) 18 октября 2019 г.

وعلى الرغم من الحادثة عادت الليدي غاغا إلى المسرح واأملت الحفل الغنائي كما لو لم يحدث شيء.

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو: "سقطت الليدي غاغا عن المسرح الليلة بعد أن أمسكها أحد المعجبين وتعثر.لكنها عادت واستمرت في تأدية العرض. نأمل أن تكون على ما يرام".

ولا توجد حاليًا أي معلومات رسمية حول ما إذا كانت المغنية أو المعجب قد تلقيا أي إصابات خطيرة.