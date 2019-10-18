أنباء وفاة كاظم الساهر تصدم الجمهور... وفريق العمل ينشر توضيحا عاجلا

انتشرت أنباء مؤخرا حول وفاة المطرب العراقي، كاظم الساهر، والتي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت شائعة وفاة "الساهر"، عبر عدد من الصفحات وبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ذكرت أنه توفي إثر تناول السم الذي دسته له زوجته ‏في الطعام، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ولكن أصدر فريق عمل كاظم الساهر، المسؤول عن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، توضيحا، لينفوا خبر وفاته.

وغرّد الحساب الرسمي لكاظم الساهر عبر موقع "تويتر": "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".

نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير. — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 17, 2019

​يشار إلى أن كاظم الساهر أعلن، في آخر شهر أغسطس/ آب، نيته الابتعاد لفترة عن الحفلات من أجل الراحة والتفرغ لأعماله الغنائية المقبلة، ولكنه سيكسر هذه الاستراحة من خلال حفل غنائي سيحييه بالسعودية ضمن "موسم الرياض"، في الثاني عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أن الساهر تعرض لشائعة وفاة أخرى هذا الأسبوع، والتي ذكرت أنه لقي حتفه إثر تعرضه لحادث سير في أوروبا، ولكنه تجاهلها عن طريق مواصلة نشر أعماله الفنية على مواقع التواصل.