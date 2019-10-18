بعد نفي انفصالها عن زوجها... أصالة نصري: وفيت حقوق من حولي

وفي منشور لها، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، شاركت أصالة صورة، وكتبت معها رسالة تحتوي على مضمون غامض: " عندما اختار الله لي وأنا طفلة أنّ يرحل والدي رضيت بحكمه، وتشبّثت بروح والدي فيني لأفعل ماكان يفعل قبل الرحيل، وأصبحت هو ولم أتوانى عما يجب أن يكون بأفضل أحواله، وكبرت وكافأني الله بمحبة لم أكن أحلم بها، فأصبحت كالعجينة المرنة، كل يراني أينما سكن قريبة له، أخت حبيبه وصديقة صدوقه".
وتابعت: "وفيت حقوق من حولي، لأني قد أُغرقت حبّ، وكما رضيت حينها بقيت راضية بما قسم الله لي، فقد أعطاني أكثر مما تمنيت، وإن حرمني ما أحببت فهو الأعلم به، الحمد لله على قوتي وضعفي، فلولا ضعفي ما لان قلبي ، ولولا قوتي مابقيت أصالة".
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عندما اختار الله لي وأنا طفله أنّ يرحل والدي رضيت بحكمه ، وتشبّثت بروح والدي فيني لأفعل ماكان يفعل قبل الرّحيل ، وأصبحتُ هو ولمّ أتوانى عمّا يجب أنّ يكون بأفضل أحواله، وكبرت وكافأني الله بمحبّة لمّ أكنّ أحلم بها، فأصبحت كالعجينة المَرنه ، كلّ براني أينما سكن قريبة له ، أخت حبيبه وصديقة صدوقه ، وفّيتُ حقوق منّ حولي ، لأنّي قدّ أُغرقتُ حبّ ، وكما رضيت حينها بقيتُ راضيه بما قسم الله لي، فقدّ أعطاني أكثر ممّا تمنّيت ، وإنّ حرمني ماأحببتُ فهو الأعلم به ، الحمد لله على قوّتي وضعفي ، فلولا ضعفي مالان قلّبي ، ولولا قوّتي مابقيت #أصاله
وكانت المطربة السورية نفت أمس الخميس، في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج" الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها المخرج، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.
وقالت أصالة "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".
يشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يفيد بأن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها، وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.
وما زاد من انتشار شائعة انفصال أصالة نصري عن زوجها، قيام ابنتها الوحيدة شام، بنشر مقطع فيديو تحدثت فيه عن "ندرة الرجل الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما الرجل الذي يُشعر المرأة بأنها غير آمنة أو "قليلة"، فهو نفسه الشخص القليل"، ووجهت رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربيني خلال حديثها، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.
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@beauty.cosm.kw إنتشرت خلال الفترة الماضية اخبار تتحدث عن خلاف بين الفنانة السورية #أصالة وزوجها المخرج #طارق_العريان وما زاد من إنتشار هذه الأخبار، الرسائل التي كتبتها أصالة عبر صفحتها والتي عكست حالتها النفسية السيئة، وحديثها عن العائلة. وبدورها أثارت شام الذهبي، إبنة أصالة، الشكوك أكثر حول الموضوع، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها بخاصية "الستوري"، مقطع فيديو قالت فيه :"الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك... والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل". كلام شام هذا، دفع بالمتابعين إلى الحديث عن انها تشير بطريقة غير مباشرة، لوجود خلاف بين والدتها والعريان. . . ." " عالمية " مرخصة من وزارة الصحة الكويتية . -كريمات لتفتيح البشره - لتفتيح( المناطق ) الحساسة - لعلاج الهالات السوداء . - لعلاج علامات التقدم بالسن و التجاعيد . - كريمات قبل الليزر و بعد الليزر . - منتجات إم.إسام - أدوات التقشير الطبية - منتجات ديرما دكتور DERMADOCTOR منتجات فلاي اب نستطيع توفير أي منتج حسب الطلب و العديد من المنتجات الطبية العالمية جميعها متوفره في متجر @Beauty.cosm.kw @beauty.cosm.kw @beauty.cosm.kw @beauty.cosm.kw " " " #بيفور_الكويت #بيفور_اند_افتر #الكويت #بيفور_اند_افتر #بيفور #بيفور_الكويت #بيفور #بيفور_الكويت #بيفور_اليمن #بيفور_السعوديه #الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير #مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل
يشار إلى أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.
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