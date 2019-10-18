بعد نفي انفصالها عن زوجها... أصالة نصري: وفيت حقوق من حولي

بعد نفي المطربة السورية، أصالة نصري، أنباء انفصالها عن زوجها، المخرج طارق العريان، عادت من جديد لتثير جدلا بين معجبيها.

وفي منشور لها، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، شاركت أصالة صورة، وكتبت معها رسالة تحتوي على مضمون غامض: " عندما اختار الله لي وأنا طفلة أنّ يرحل والدي ‏رضيت بحكمه، وتشبّثت بروح والدي فيني لأفعل ماكان يفعل قبل الرحيل، وأصبحت هو ولم أتوانى عما يجب أن يكون ‏بأفضل أحواله، وكبرت وكافأني الله بمحبة لم أكن أحلم بها، فأصبحت كالعجينة المرنة، كل يراني أينما سكن قريبة له، أخت ‏حبيبه وصديقة صدوقه".‏

وتابعت: "وفيت حقوق من حولي، لأني قد أُغرقت حبّ، وكما رضيت حينها بقيت راضية بما قسم الله لي، فقد أعطاني أكثر مما ‏تمنيت، وإن حرمني ما أحببت فهو الأعلم به، الحمد لله على قوتي وضعفي، فلولا ضعفي ما لان قلبي ، ولولا قوتي مابقيت ‏أصالة".‏

وكانت المطربة السورية نفت أمس الخميس، في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج" الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها المخرج، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.

وقالت أصالة "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".

يشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يفيد بأن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها، وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.

وما زاد من انتشار شائعة انفصال أصالة نصري عن زوجها، قيام ابنتها الوحيدة شام، بنشر مقطع فيديو تحدثت فيه عن "ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما ‏الرجل الذي يُشعر المرأة بأنها غير آمنة أو "قليلة"، فهو نفسه الشخص القليل"، ووجهت رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربيني خلال حديثها، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.

يشار إلى أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.