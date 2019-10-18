مشاهير "الركلات"... آخرها فتاة لبنانية

دخلت فتاة لبنانية أجواء الشهرة بعد ركلها أحد مرافقي وزير التربية والتعليم اللبناني على أثر الاحتجاجات التي شهدها لبنان أمس.

وأصبحت الفتاة اللبنانية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، بعد "ركلها" مرافق وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب أثناء إطلاقه النار في الهواء لتفريق مواطنين في ساحة رياض الصلح ببيروت، أمس الخميس ، بحسب مغردين.

من إحدى الاحتجاجات في لبنان امس، فتاة تركل احد مرافقي وزير التربية والتعليم بعد إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين!#الأردن#لبنان pic.twitter.com/hyFGUalPMa — General Inspector (@GeneralInspect2) 18 октября 2019 г.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها مشاهد "الركلات" في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حصدت ركلة الصحفية المجرية" بترا لازلو" في عام 2017 المرتبة الأولى عالمياً عند ركلها وعرقلتها لاجئين سوريين، ما أثار غضباً عالمياً بعد انتشار صورها، أدى إلى إدانتها ووضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفقا لمحكمة سيجيد في المجر.

مصورة هنغارية تقوم بركل لاجئ سوري يحمل اطفاله ثم تركل فتاة صغيرة.

#PetraLaszlo هذا اسمها

https://t.co/gyr0fm7gM3 pic.twitter.com/CdqWKUfNP5 — Nasser Albeshri 🌐 (@nalbeshri) 8 сентября 2015 г.

ومن أشهر الفيديوهات التي انتشرت في العالم العربي في عام 2017، فيديو للفتاة الفلسطينية عهد التميمي الذي "ركلت فيه" جندي إسرائيلي، ما جعل السلطات الإسرائيلية تحتجزها، ما أثار سخطا عربيا وجعلها من مشاهير الناشطين من أجل فلسطين.

جيش الاحتلال يعتقل الشابة #عهد_التميمي بتهمة اهانة ضابط في جيش الاحتلال....#عهد من هي طفلة عملت الجيش_الاحتلال بهدلة ومسخرةالفيديو من قرية #النبي_صالح pic.twitter.com/rckRtxqq27 — هاشم السيد حسن (@sayedhashem77) 19 декабря 2017 г.

وأيضاً في عام 2018، انتشر فيديو حصد آلاف التغريدات يظهر "ركلة" قوية نفذتها فتاة سعودية أودت بشاب، وماتزال الأسباب مجهولة.

مشاهير "الركلات" قديمون، فبتاريخ 1944، انتشرت في وسائل الإعلام العالمية صورة فتاة فرنسية تركل سجين ألماني.

فتاة فرنسية غاضبة ، تركل سجين ألماني في طريقه إلى الحبس بعد إلقاء القبض عليه. 26 سبتمبر 1944. pic.twitter.com/ym3hIj4f — كان يا مكان (@Antike0) 26 ноября 2012 г.

واستغلت الفتاة الفرصة عندما كان في طريقه إلى السجن بعد إلقاء القبض عليه.