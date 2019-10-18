الموت يفجع الفنان المصري أحمد مكي

أفجع الموت الفنان المصري، أحمد مكي، إذ توفي والده، اليوم الجمعة، بداخل دولة خليجية.

وتوفي والد "مكي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال إقامته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقارير محلية.

وسافر أحمد مكي برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية.

من ناحية أخرى، يعود أحمد مكي لتجسيد شخصيته الشهيرة على شاشة السينما والتلفزيون، "حزلقوم"، من خلال تجربة مسرحية جديدة.

ويعرض مكي مسرحية "حزلقوم"، في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ شارك عبر "إنستغرام" صورة له وهو يرتدي ملابس "حزلقوم"، في إشارة منه إلى هذه المسرحية.

يشار إلى أن أحمد مكي، قدم شخصية "حزلقومط في عدة أعمال فنية منها مسلسل "لكبير أوي"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وغيرها.

وكانت آخر أعمال أحمد مكي مسلسل "خلصانة بشياكة" في شهر رمضان 2017، مع هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وإنعام سالوسة، وبيومي فؤاد، وانتصار، وويزو، وأوس أوس.