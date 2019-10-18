الأرصاد الجوية تحذر المصريين من طقس الغد

وجّه خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، تحذيرا للمواطنين، من طقس غد السبت.

وتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

كما قال الخبراء في توقعاتهم إن ه سيسود غدا طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.