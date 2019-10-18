إليسا "تفتح النار" على وزير خارجية لبنان

شنت المطربة اللبنانية إليسا هجوما، اليوم الجمعة، على وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعقيبا على الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت منذ قليل.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "مش مصدقة ولا كلمة من يللي عم بسمعو، عيب بقا الاستخفاف بعقل المواطن اللبناني.. استحي بقا".

مش مصدقة ولا كلمة من يللي عم بسمعو ،عيب بقا الاستخفاف بعقل المواطن اللبناني #استحي-بقا — Elissa (@elissakh) October 18, 2019

وأكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في كلمته اليوم، أن لبنان أمام خيارين متناقضين إما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء.

وشدد وزير الخارجية اللبناني في كلمة له بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون أن "ما يحصل يمكن أن يكون فرصة لإنقاذ لبنان واقتصاده ويمكن أن يتحول إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية ويدخل لبنان بالفوضى والفتنة، فنحن أمام خيارين متناقضين إما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجريء".

وقال باسيل: "ما يحصل تراكم أزمات وأتفهم الناس ولكن لا أستطيع أن أعبر مثلهم بسبب الموقع وأفهمهم، أما الآتي أعظم إذا لم يتم الاستدراك".

وأشار إلى أن لبنان بحاجة إلى صدمة، لافتا إلى أن "الرصيد المالي المتوفر غير كاف".

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، اليوم، إصابة 40 فردا من العناصر الأمنية في الاحتجاجات. وقالت في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".