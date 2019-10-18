"سامسونغ" تطلق تحديثا لعلاج ثغرة خطيرة في هواتف "غلاكسي"

وقالت الشركة، اليوم الجمعة، إنها أطلقت تحديثا جديدا، بعد ظهور الثغرة الأمنية الكبيرة على هواتف "غلاكسي"، حسب ما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".
كان مستخدمو الهاتف لاحظوا خلال الأيام القليلة الماضية أن الماسح الضوئي، لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الموجود على شاشات هواتف سامسونغ المستخدم، لفتح الهواتف من أحدث إصدار لطرازي "غلاكسي إس 10" و"نوت 10"، يمكن خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة أو عن طريق حامي الشاشة المصنوع من السيليكون.
واكتشف المستخدمون أيضا أنه يمكن خداع الماسح الضوئي عند الموافقة على سداد المدفوعات عبر تلك الأجهزة.
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