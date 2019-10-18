"سامسونغ" تطلق تحديثا لعلاج ثغرة خطيرة في هواتف "غلاكسي"

كشفت شركة "سامسونغ"، أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم، عن ظهور ثغرة أمنية خطيرة في هواتف "غالاكسي".

وقالت الشركة، اليوم الجمعة، إنها أطلقت تحديثا جديدا، بعد ظهور الثغرة الأمنية الكبيرة على هواتف "غلاكسي"، حسب ما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".

وأضافت أنه من المقرر أن التحديث الجديد سيصدر في الأيام القليلة القادمة، وذلك هذه الثغرة التي تعد الثغرة أحدث واقعة خلل تكنولوجي للشركة.

كان مستخدمو الهاتف لاحظوا خلال الأيام القليلة الماضية أن الماسح الضوئي، لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الموجود على شاشات هواتف سامسونغ المستخدم، لفتح الهواتف من أحدث إصدار لطرازي "غلاكسي إس 10" و"نوت 10"، يمكن خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة أو عن طريق حامي الشاشة المصنوع من السيليكون.

واكتشف المستخدمون أيضا أنه يمكن خداع الماسح الضوئي عند الموافقة على سداد المدفوعات عبر تلك الأجهزة.