جينيفر أنيستون تهزم الأمير هاري وميغان ماركل

دخلت الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، موسوعة "غينيس" العالمية، بعدما حققت رقما قياسيا جديدا.

وتمكنت "أنيستون" من تسجيل رقم قياسي جديد، لأسرع وقت لحصد حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مليون متابع، وذلك في 5 ساعات و 16 دقيقة فقط، بحسب الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس".

وكان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، يحتفظان باللقب السابق ، بعدما حصد حسابهما المشترك على "إنستغرام" مليون متابع، وذلك خلال أول 6 ساعات فقط من تدشينهما له.

وبعد يوم من إطلاق جينيفر أنيستون حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير، تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، إذ لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستغرام، في بيان نشرته "CNN": "إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر... نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام".

واشتهرت أنيستون (50 عاماً) بدور جين في سلسلة مسلسل "فراندز" التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر/ أيلول من عام 1994، على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004.

ونشرت أنيستون صورة لها تجمعها بخمسة أصدقاء لها كانوا الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة "فريندز"، وكتبت جينفر تعليقا على الصورة : "والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا"، وإلى جانب أنيستون كل من كورتني كوكس وليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر.

View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT

ونالت الصورة بعد يوم واحد من نشرها على أكثر من 12 مليون إعجاب.

ونشرت أنيستون منشورا جديدا، تعليقا على العطل الذي أصاب "إنستغرام"، وكتبت مازحة "آسفة، أعتقد أنني دمرته" ولم يدم الوضع طويلا قبل أن يتم حله.

وكانت الممثلة الأمريكية تحدثت في لقاء إعلامي سابق عن أن فريق عمل "فريندز" تمكن من الاجتماع مجددا في أحد منازل الممثلين لتناول العشاء في لقاء أعاد لهم ذكريات الجميلة والحنين إلى أيام السلسلة.