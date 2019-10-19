شاهد رد فعل مراسلة تلقت قبلة وسط تظاهرات لبنان

تعرضت مراسلة قناة "الحدث" لموقف محرج، حين قام أحد المتظاهرين بتقبيلها أثناء نقلها بث مباشر للتظاهرات في لبنان.

وكان المتظاهرون يقاطعون المراسلة حتى قام أحدهم بتقبيلها أمام عدسات الكاميرا.

وبدى على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر، وظهر هذا في محاولتها تفادي متظاهر آخر قام بمجرد تحيتها وهي تضحك.

ويشهد لبنان، منذ مساء أمس، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".