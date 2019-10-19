أرخص البلدان للسياحة

أجرى خبراء موقع Aviasales استطلاع لحوالي عشرة آلاف مستخدم توصلوا من خلاله إلى معرفة الدول الأرخص بالنسبة لهم لقضاء الإجازة.

وأشار 23٪ من المجيبين إلى أن قضاء الإجازة في جمهورية التشيك مربح جدا. وقالت سائحة "في النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول احتفلت بعيد ميلادي في براغ. لم احتفل به من قبل بهذا المبلغ البخس". وقال سائح آخر: "كانت هذه رحلتي الأولى إلى الخارج، وقارنت الأسعار مع موسكو. في براغ، كان كل شيء أرخص بمرتين".

احتلت المجر المرتبة الثانية في القائمة، حيث صوت 17٪ من المستطلعين لصالحها. أشار المستخدمون إلى الرحلة غير المكلفة من موسكو إلى بودابست أو ديبريسين، فضلاً عن انخفاض أسعار الترفيه والطعام في المطاعم.

ويرى 15٪ من السياح أن صربيا هي الوجهة الأكثر تكلفة، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة رحلة الحافلة في بلغراد 60 روبل، ويمكن تناول الغداء في مقهى بـ 200 روبل.

وقضى 14% من المسافرين عطلة غير مكلفة في إسبانيا و10٪ من المجيبين صوتوا لصالح فيتنام، حيث، في تجربتهم، كانت الأسعار نصف ما هي عليه في تايلاند. واختيرت جورجيا من قبل 9٪ من المشاركين، و 7٪ كانوا راضين عن تكلفة العطلات في البرتغال.

أما تركيا فجاءت في المركز العاشر، حيث صوت 5٪ من المستخدمين لصالحها. قال أحد السياح: "بعد انخفاض قيمة الليرة، أصبحت تركيا رخيصة بشكل غير متوقع من حيث التسوق. وفي الوقت نفسه، نتحدث عن شراء الملابس ذات العلامات التجارية - تلك الموجودة في المتاجر ذات العلامات التجارية وليس في السوق".