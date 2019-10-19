شاهد ماذا حدث لشاب دخل لقفص الأسد واستفزه

أثار شاب الرعب داخل حديقة الحيوان في نيودلهي، بدخوله إلى عرين الأسد محاولا استفزازه.

ريحان خان صاحب الـ28 عاما، والذي قال شهود العيان إنه سكير، تمكن من تجاوز السور على الرغم من الجهود التي بذلها حراس حديقة الحيوان لمنعه.

وظل الرجل جالسا وجها لوجه أمام الأسد، قبل أن يظهر مستلقيا إلى جانبه، ويبدو أنه دفع ملك الغابة لمهاجمته.

A man jumps into Lion's fence in #Delhi zoo, survives. pic.twitter.com/RFwYKyqyKK — TOI Delhi (@TOIDelhi) October 17, 2019

وانتهت الحادثة عندما قام عمال حديقة الحيوانات بتهدئة الأسد، وإنقاذ الرجل دون إصابته بأي خدش.

وقال أحد خبراء الحياة البرية ويدعى، أنيش أنديريا، إنه يمكن لأسد بهذا الحجم "أن يقتل إنسانا خلال 15 ثانية".