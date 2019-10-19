صنعها سجين داخل معسكر نازي... دمية "شيطانية" تثير الرعب بتحركها ليلا (فيديو)

شوهدت دمية وهي تتحرك أثناء الليل بعد فتح باب الصندوق الزجاجي الذي كانت بداخله بشكل تلقائي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، حصل مايكل ديماوند على الدمية من أحد السجناء في معسكر نازي.

وحذر صاحب الدمية في وقت سابق من قيامها بأشياء مشابهة، لذا تم حفظها في الصندوق الزجاجي.

ويعتقد العديدون أن الدمية مسكونة بروح شيطانية.