بالفيديو... ثور خارق ينجو من هجوم 5 أسود وتمساح

ويظهر في الفيديو أحد الثيران البرية وهو يحاول الهروب من خمسة أسود، يحاولون الفتك به.

وظل الثور يهرب، حتى قرر المواجهة، وبعد دقائق معدودة من المواجهة قرر الثور النزول إلى النهر للهروب من هجوم الأسود.

وفور نزوله للنهر، حاول تمساح ضخم الهجوم على الثور وافتراسه، إلا أن محاولتيه بائتا بالفشل.

واضطر الثور للخروج إلى البر من جديد وخوض جولة ثانية من المعركة مع الأسود، إلا أن النهاية كانت سعيدة عقب كل ذلك المجهود.

في خضم المعركة، ظهر فجأة قطيع من الثيران، هبوا لنجدة الثور وبالفعل نجحوا في جعل عصبة الأسود تركض هربا من الطوفان الأسود.