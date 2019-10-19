السعودية... تحرك رسمي بشأن فيديو لظهور لكائن غريب أثار الرعب

ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها.
#غرد_من_السيره_النبويه— صقر الهذلي (@vip1_b) October 8, 2019
فيه كائن غريب يطلع من ورا السيارة
دقق فيه اذا تعرفه علمنا ‼️‼️
شي مخيف والله 🌚😫🤭🚶♂️ pic.twitter.com/DhSkfqoLbs
وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن".
وحسمت هيئة "مكافحة الشائعات"، حقيقة الفيديو مؤكدة أنه مجرد خدعة بصرية.
الفيديو المتداول بعنوان «كائن غريب في مواقف أمانة المدينة المنورة» مفبرك وغير صحيح, والفيديو الحقيقي معدل رقمياً بمؤثرات خاصة ونشر عام 2016 عبر قناة على اليوتيوب متخصصة في الخدع البصرية. pic.twitter.com/XBtaMU4myv— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) October 17, 2019
وقالت الهيئة إن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح، وإنه معدل رقميا بمؤثرات خاصة ونشر عام 2016 عبر قناة على اليوتيوب متخصصة في الخدع البصرية.
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