بالصور والفيديو... كائنات بحرية تتغذى على حوت في أعماق البحار

رصدت مجموعة من المستكشفين، كائنات بحرية في الأعماق، تتغذى على بقايا حوت نافق.

وقام فريق Nautilus Live بتصوير الفيديو خلال بث مباشر لاستكشافاتهم تحت الماء، قبالة ساحل كاليفورنيا.

Miss our overWHALEming discovery today? We found a baleen whale skeleton being actively scavenged at Davidson Seamount with @MBNMS. Rewind up to 12hours on https://t.co/Ajj54YYX2Q & we’ll post our full dive video soon.



Did you have favorite #NautilusLive screenshots from today? pic.twitter.com/03vhuOg96B — E/V Nautilus (@EVNautilus) October 16, 2019

وتظهر اللقطات القريبة تحرك الكائنات عبر بقايا الهيكل العظمي للحيوان العملاق.

يبلغ طول الهيكل الذي تم العثور عليه، نحو خمسة أمتار، وكان على عمق 3200 متر، في محمية خليج مونتيري البحرية قبالة ساحل كاليفورنيا.

لم يتم بعد تحديد نوع الحوت بدقة، لكن الباحثين يعتقدون أنه ربما يكون حوت رمادي أو حوت المنك، ويقدر الباحثون أنه من المحتمل أن يكون الحوت مات قبل 4 أشهر، حيث لا يزال هناك الكثير من الأنسجة اللحمية على عظامه.