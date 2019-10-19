رجل يفاجئ مشيعيه بعودته للحياة خلال دفنه

فاجئ رجل كان يعتقد أنه متوفي في الهند، مشيعي جنازته "بالعودة إلى الحياة"، خلال شروعهم في عملية دفنه.

صاحب الـ55 عاما، كان بالفعل في طريقه إلى القبر، قبل أن ينتبه أحد الأشخاص المشيعين إلى قيامه بتحريك رأسه.

‘Dead’ cattle farmer in India wakes up at his funeral https://t.co/nEqmmTrcj8 pic.twitter.com/t5y3ZzbHsA — AsiaOne (@asiaonecom) October 19, 2019

ووفقا لصحيفة "AsiaOne" فقد الرجل الذي يعمل راعي غنم، وعيه وبعد مرور عدة ساعات اعتقدت أسرته أنه مات وبدأت مراسم الدفن.

وبالفعل تم نقل الرجل إلى المستشفى، ليكتشفوا أنه أصيب بحمى قوية جعلته يفقد الوعي لمدة طويلة، لكنه لم يمت.