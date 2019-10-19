"لحظة طريفة واستثنائية"... ثعلب وسنجاب بطلا أفضل صورة للحياة البرية لعام 2019

حاز مصور صيني على جائزة أفضل صورة للحياة البرية لعام 2019، والتي ترصد مواجهة طريفة بين ثعلب من جبال تبتي وغرير (سنجاب) هملاياني.

ورصدت عدسة المصور الصيني، يونغكينغ باو، في صورته الفائزة، لحظة حياة وموت درامية بين الغرير والثعلب، إذ أن الأول شل الخوف حركته، وتركه فاغر الفاه، مباعدا بين أصابعه، بينما الثاني تأهب للانقضاض، في لحظة آسرة جمدها إطار صورة ملأى بالفوضى والإثارة والرعب جوهرها الطبيعة وقانونها، بحسب الموقع الرسمي لمتحف التاريخ الطبيعي.

ومنح الجائزة متحف التاريخ الطبيعي في لندن، لصورة "باو" التي تحمل عنوان "اللحظة"، وتم التقاطها من هضبة التبت الصينية على ارتفاع 14,800 قدم فوق سطح البحر، على بقعة تسمى سقف العالم.

Wildlife Photographer of the Year Award Winners Showcase Funny and Stunning Side of Nature https://t.co/wcXeDIPSZB — Teresa Ordorika (@tordorika) October 17, 2019

ويكمن تميز الصورة في استثنائية تتجسد بنوع الضحية، إذ لا يشكل الغرير عادة فريسة ثعلب التبت، الذي يصطاد حيوان ثديي آخر هو البيكا.

وأوضح روز كيدمان كوكس، رئيس لجنة تحكيم المسابقة: "الصور التي يتم التقاطها في تلك المنطقة نادرة جدا، إلا أن تصوير مثل ذلك التفاعل القوي بين ثعلب تبتي وحيوان الغرير، وهما جنسان أساسيان لبيئة تلك المراعي المعشوشبة، أمر استثنائي".

يشار إلى أن الصور التي حصدت الجوائز ستعرض، إضافة إلى 99 صورة أخرى، في متحف التاريخ الطبيعي بلندن حتى مايو/أيار 2020.