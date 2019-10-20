بالفيديو... فتيات وموسيقى صاخبة في سجن يتحول إلى "ملهى ليلي"

رصدت تقارير صحفية عالمية، ما وصفته بـ"الفضيحة الكبرى"، التي تحول فيها سجن إلى ملهى ليلي، به فتيات وموسيقى صاخبة وأضواء ساطعة.

وانتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لسجين يقضي عقوبة سجن 20 عاما، وهو داخل زنزانته يراقص امرأتين وسط موسيقى صاخبة وأضواء ساطعة، كما لو أنها ملتقطة من داخل ملهى ليلي.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات في الدومنيكان، فتحت تحقيقا في كيفية دخول الفتيات والموسيقى وتلك التجهيزات في زنزانة فيسنتي فرنانديز "إل روسو"، المدان بجريمة قتل ويقضي عقوبة السجن لعشرين عاما.

Guns and grinding behind bars: Murderer "dances" with two women (dunno if really women..) & strobe lights in his cell, while another inmate shows off his sneaker collection and a gun in extremely lax (understatement) Dominican Republic prison https://t.co/ag8uUuWKhi pic.twitter.com/BCdvNaGxpU — Lola Netty (@TXTrumpette89) October 18, 2019

​وأشارت إلى أن مقطع الفيديو تم تسجيله من داخل سجن "لا فيغا"، ثالث أكبر المدن في الدومنيكان.

ولم تعرف جهات التحقيق بعد، كيفية دخول الفتاتين إلى داخل زنزانة السجين، خاصة وأن ذلك السجن معروف بأنه "شديد الحراسة".

كما يظهر مقطع الفيديو أن "إل روسو"، اللقب الذي اشتهر به فرنانديز، بخلاف مقطع الملهى الليلي، يقضي حياة مرفهة داخل السجن، حيث تم تزويد زنزانته بشاشة تلفزيون كبيرة.

#DOMREPUBLIC: A convicted felon has been seen on an Instagram video partying in his prison cell surrounded by two women and strobe lights. pic.twitter.com/c02GwDq4R5 — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) October 18, 2019

​كما انتشر أيضا عبر مواقع التواصل مقطع فيديو آخر لسجين من داخل نفس السجن، يدعى، لويس غارسيا فرنانديز، وهو يمسك مسدسا ومجموعة من الأحذية والقبعات الرياضية باهظة الثمن.

وفتحت السلطات أيضا تحقيقا حول كيفية دخول المسدس داخل السجن، ولكن أشارت إلى أن مقطع الفيديو تم تسجيله قبل عام تقريبا والسلاح لم يعد موجودا داخل السجن، كما أوضحت أن السجين تم نقله إلى مكان آخر لإتمام فترة عقوبته.