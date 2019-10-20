وحش مرعب يقتل سمكة قرش عملاقة تزن 530 كغم... صور

عثر موظفو شركة " OCEARCH"، وهي شركة أمريكية لأبحاث المحيطات، على قرش أبيض ضخم. حيث كان من أكبر القروش التي عثر عليها على الإطلاق، ووصل طوله إلى 3.88 مترا ووزنه 527 كغم.

وعلى الرغم من الحجم الهائل لهذا الحيوان، فإنه وقع فريسة لحيوان مفترس أكبر منه.

Great white shark with massive bite on head was attacked by even bigger shark off U.S. coast, expert says https://t.co/oWwbC32JWk — Newsweek (@Newsweek) October 17, 2019

وقال، كريس فيشر، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: لقد هوجم القرش من قبل حيوان كبير للغاية، أكبر منه، وأيا من كان قد افترس هذا القرش من رأسه، فإنه حقا مثير للإعجاب.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن العلماء يعتقدون أن قرشا آخر قام بافتراسه بسبب "أنثى" لم يتشاركوا عليها، أو أن الأنثى نفسها هي من قتلته بسبب عدم رغبتها من التقارب منه.

وأضاف كريس "نحن نعلم أن موسم التزاوج لدى أسماك القرش دموي للغاية، وحقيقة أنهم يقومون بعض رؤوس بعضهم أثناء المعارك ليست بالخبر الجديد".