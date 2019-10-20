اليابان تطور طائرة مسيرة لنقل الأشخاص... فيديو

دحض الخبراء اليابانيون من شركة " Aeronext" أسطورة أن الطائرات المسيرة تستخدم فقط لأجل تصوير المناظر الطبيعية، وذلك من خلال تطوير طائرات مسيرة لنقل الأشخاص.

وقد تم عرض الطائرة خلال معرض "CEATEC-2019"، وأخذت الطائرة اسم "Flying Gondola". وتتمتع الطائرة بنظام تثبيت لمقعد الراكب وهو المسؤول على تكييف موضع المقعد مع زاوية ميل الطائرة أثناء الرحلة، بينما لم يتم كشف الميزات الأخرى لها.

ويتم اختبار الطائرة عن طريق وضع مجسم يشبه الإنسان في الوقت الحالي، وفي المستقبل ستكون قادرة على نقل البشر، حيث أولا ستكون قادرة على نقل شخص واحد ومن ثم تصل حمولتها إلى أربعة أشخاص.

ولا تحتوي المقصورة على أي أدوات تحكم، حيث لم يحدد المطورون من سيقوم بالتحكم بالطائرة. ومن المتوقع أن يكون الاتجاه الذي سوف تسلكه يتم وضعه داخل النظام في وقت مسبق.