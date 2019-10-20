ألمانيا توظف مروحية وسيارات لمطاردة "بقرة"

أثارات بقرة، في جنوب ألمانيا، الذعر بين السكان، وذلك بعد أن أصيبت بحالة من الهياج، حيث وصفت الشرطة البقرة بـ"شديدة العدوانية".

وبعد أن أصيبت البقرة بالحالة، تمكنت من تدمير منزلا زجاجيا، وألحقت الضرر بسيارة لدورية الشرطة ودراجة نارية.

Auf seinem #Streifzug quer durch Sand am Main (Lkr. #Haßberge) warf eine ausgerissene #Kuh einen Landwirt zu Boden und zerstörte einen Roller. Warum sogar ein #Hubschrauber der #Polizei zum Einsatz kam.https://t.co/aamY3iWVph — mainpost (@mainpost) October 20, 2019

هذا وقامت الشرطة بمطاردة البقرة الهائجة لبضع ساعات، حيث استخدمت مروحية وعدة سيارات، وتمكنت في نهاية المطاف من تطويق البقرة باستخدام عدة سيارات طوارئ.

ونشرت الشرطة بيانا لها وصفت من خلاله البقرة بـ"شديدة العدوانية"، وأضافت أنها تمكنت من إيقاف البقرة فقط عبر سهام التخدير، وفق موقع "ماين بوست".

وحملت الشرطة البقرة بعد تخديرها إلى صاحبها، الذي أعادها إلى الإسطبل حيث يحتفظ بها بواسطة مقطورة.