عادات عليك تجنبها للابتعاد عن خطر ألزهايمر

أكدت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة تجنب القيام ببعض العادات لتقليل خطر الإصابة مرض بألزهايمر.

ألزهايمر هو مرض عصبي مزمن، عادة ما يبدأ ببطء ويتدهور مع مرور الوقت، وأعراضه الأكثر شيوعا هي صعوبة تذكر الأحداث الأخيرة، قبل أن يتطور الأمر لمشاكل في النطق ثم التوهان وتقلب وفقدان القدرة على العناية بالنفس، ومشاكل سلوكية.

وبشكل تدريجي تتدهور حالة المريض، لينسحب من الأسرة والمجتمع، قبل حدوث خلل في وظائف الجسم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت

العادات الواجب تجنبها، للوقاية من خطر ألزهايمر، تتمثل في إهمال علاج اضطرابات النوم، والتي تسبب اليقظة خلال الليل، وعدم القدرة على النعاس.

كما يجب تجنب الاعتماد على الأدوية المنومة بشكل كبير، وتجنب نقص النوم عن 7 ساعات يوميا، حيث أنه كلما تزايد النقص كلما زاد خطر ألزهايمر.

مقاومة إدمان استخدام الهاتف الذكي قبل النوم لا بد منه، حيث أن التعرض للضوء الأزرق للشاشات في هذا الوقت، يؤثر على خلايا المخ.

ويجب عدم استخدام الهاتف قبل ساعة ونصف من النوم على الأقل، مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس في أوقات النهار.