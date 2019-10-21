بعد شائعات الطلاق... أصالة تكشف لأول مرة ماذا حدث مع زوجها

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، مجددا، على الأنباء المتداولة حول طلاقها من زوجها المخرج، طارق العريان، بسبب فنانة سورية.

وأوضحت أصالة، في منشور جديد لها عبر حسابها في "إنستغرام"، أن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

يشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يفيد بأن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها، وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.

الجدير بالذكر أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.