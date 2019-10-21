بعد شائعات الطلاق... أصالة تكشف لأول مرة ماذا حدث مع زوجها

وأوضحت أصالة، في منشور جديد لها عبر حسابها في "إنستغرام"، أن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.
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لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري 🙏🏻 #أصاله @tarekalarianofficial
يشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يفيد بأن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها، وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.
الجدير بالذكر أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.
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