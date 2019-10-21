الملياردير المصري ساويرس يرد على نيكول سابا بعدما وصفت نكتته عن مظاهرات لبنان بـ"البايخة"

رد الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، بعدما انتقدته على نكته ألقاها عن احتجاجات لبنان، التي اندلعت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان "ساويرس" علق عبر حسابه على موقع "تويتر"، على مشاركة السيدات في تظاهرات لبنان ساخرا: "قاعد باتفرج على مظاهرات لبنان.. أول ما حسيت مراتي دخلت؛ حولت على حرب اليمن".

وأحدثت نكتة نجيب ساويرس، جدلا واسعا بين رواد موقع "تويتر"، كما أثارت غضب بعض الفنانين اللبنانيين، ومنهم المطرب رامي عياش، وكذلك نيكول سابا، التي ردت عليه غاضبة: "والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ماحدش فينا نكّت عليها"، متابعة: "نكتك بايخة.. عيب".

أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى ! https://t.co/2B1wqBudEZ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 19, 2019

من ناحيته، لم يصمت نجيب ساويرس أمام انتقاد نيكول سابا له، ورد عليها، موضحا موقفه أن "التعليق غير مقصود به الاستخفاف بمشاعر اللبنانيين، ولكن هذه طبيعة ذاتية في الشعب المصري "أخف دم على الإطلاق"، قائلا: "الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك متاخديش بنط على حسابي"، مستعينا بجملة من أغنية "الناس الرايقة" للمطرب أحمد عدوية ورامي عياش: "وبنحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا مليش في دول".

وتابع ساويرس لنيكول سابا: "الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابي!".

ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني في بيان: "إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور"، مشددة على أن ذلك "لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".