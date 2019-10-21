بالفيديو... كيم كارداشيان تفاجئ الجميع بـ"جلسة خاصة" مع أختها

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخضوعها لـ"جلسة خاصة"، ضمن استعدادات احتفالها بعيد ميلادها الـ39.

وشاركت "كارداشيان" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتوصل الاجتماعي، مقطع مصور لها وهي تخضع لجلسة ماكياج، على يد فنان خاص جدا، وهي أختها الصغرى كايلي جينر.

كما يوضح المقطع الذي شاركته كيم كارداشيان، لقطات من تحضيرات حفل عيد ميلادها، والذي يتسم باللون الوردي.

ولم تفصح كيم كارداشيان، التي تحتفل اليوم الاثنين بعيد ميلادها الـ39، حتى الآن عن هدية زوجها، مطرب الراب الأمريكي، جاي زي، لها بهذه المناسبة.

وكايلي جينر هي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، والتي منحت في شهر مارس/آذار، رسميا لقلب "أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ"، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

و"جينر" هي أصغر عضوة في برنامج تلفزيون الواقع الخاص بأسرتها "Keeping up with Kardashians"، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار.

ويرجح السر وراء نجاح جينر، هو النجاح الذي حققته شركتها من مستحضرات التجميل، التي دشنتها في عام 2015، وتقدر حاليا بنحو 900 مليون دولار.

وتمتلك كايلي جينر حصة كاملة في الشركة بنسبة 100%، كما أنها خصصت دخلا منفصلا بعيدا عن إيرادات برنامجها الواقعي الخاص بعائلتها، فضلا عن امتلاكها ريادة مدهشة في سوق العقارات.

كما عزت جينر نجاحها إلى حجم متابعيها الهائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ضمنت لها قاعدة عملائها قبل أن تؤسس شركتها.