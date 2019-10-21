إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية... فقط قطعة جلد

نجحت مجموعة من العلماء في معهد "ذي سولك" للدراسات البيولوجية وجامعة تكساس، في إنتاج جنين دون الاستعانة بحيوانات منوية أو بويضات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تم إنتاج الجنين شبه الكامل، عن طريق زرع خلايا جلد من أذن فأر ذكر في رحم أنثى، ما سمح بتكوين الجنين وجعلها حاملا.

الابتكار لا يزال في مراحله المبكرة ويحتاج لمزيد من الدراسة قبل أن تتم تجربته على البشر، كون الجنين الذي تم إنتاجه لم يكتمل.

Scientists create 'embryo-like' structure in a mouse without using sperm OR eggs https://t.co/PcUIuMjv4n — Daily Mail Online (@MailOnline) October 18, 2019

وأوضح الباحثون، أن هذا الابتكار الأمل في المستقبل لمرضى العقم البالغ معدلهم 1 من كل 7 أزواج.

ويكون العقم متعلقا في الغالبية العظمى من الحالات، بعدد وحالة الحيوانات المنوية أو جودة البويضات، وهما العنصرين غير الأساسيين في هذه التقنية.