حادث مأساوي يودي بحياة ممثل سعودي شهير

وأشارت وسائل الإعلام السعودية إلى أن الفنان تعرض لحادث مروري رفقة أسرته، حيث اصطدمت به سيارة على الطريق.
وفاة الفنان #طلال_الحربي في حادث سير في جدةhttps://t.co/REcvqLwXmm— صحيفة عاجل (@ajlnews) October 21, 2019
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واضطر الحربي للتوقف ومعاينة السيارة، ليصدمه سائق آخر.
وحصل الحربي على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1991.
#طلال_الحربي— facts (@Bright_Word) October 21, 2019
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 🌹 pic.twitter.com/lP5LVSk2aF
وقدم خلال مسيرته العديد من البرامج في الإذاعة والتلفزيون، كما شارك كممثل في أفلام ومسلسلات بالسعودية ومصر.
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