حادث مأساوي يودي بحياة ممثل سعودي شهير

توفي الإعلامي والممثل السعودي، طلال الحربي، عن عمر يناهز 63 عاما، وذلك إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة يوم أمس الأحد.

وأشارت وسائل الإعلام السعودية إلى أن الفنان تعرض لحادث مروري رفقة أسرته، حيث اصطدمت به سيارة على الطريق.

واضطر الحربي للتوقف ومعاينة السيارة، ليصدمه سائق آخر.

وحصل الحربي على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1991.

#طلال_الحربي

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 🌹 pic.twitter.com/lP5LVSk2aF — facts (@Bright_Word) October 21, 2019

وقدم خلال مسيرته العديد من البرامج في الإذاعة والتلفزيون، كما شارك كممثل في أفلام ومسلسلات بالسعودية ومصر.