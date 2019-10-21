بالفيديو... مسنة تبلغ 84 عاما تجتاز تحدي رياضة الضغط

أبهرت سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما، كل من شاهدها وهي تؤدي تمارين الضغط، مظهرة لياقة بدنية رهيبة.

ووفقا لشبكة "إي بي سي" الأمريكية، خدمت ماجي ديسانتي في الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام، وتم منحها مؤخرا رتبة مقدم.

84-year-old Lt Colonel Maggie DeSanti, who served as an Army nurse during the Vietnam War, proved age is just a number—after she challenged a TSA agent to a pushup contest. https://t.co/PsoOVbNlX4 pic.twitter.com/mX6UA7tU4O — ABC News (@ABC) October 17, 2019

ودخلت ديسانتي في تحدي مع أحد عناصر إدارة أمن النقل الأمريكية، ليقوما بسبع عدات من تمارين الضغط.

وعملت ديسانتي خلال حرب فيتنام كممرضة عسكرية، وكانت وقت تصوير مقطع الفيديو تستعد إلى السفر من أريزونا إلى واشنطن.