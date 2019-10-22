عقب أيام من طعن ابنها... فنانة عربية تتعرض لحادث سير

ونشر أحد الحسابات المهتم بأخبار المشاهير عبر موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يرصد حجم الخسائر التي لحقت بالسيارة.
وعلقت الكندري، قائلة: "أعوذ بالله.. عين ما صلت على النبي"، مرجعة سبب الحادثة إلى تعرضها للحسد.
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ومنذ أيام تعرض ابن الكندري للطعن من أحد زملائه في المدرسة، ما دفعها لتقديم بلاغ ضد الطفل المعتدي، مطالبة بتوقيع عقوبة على والديه.
وشنت الكندري هجوما على نظام التعليم في الكويت، واعتبرته مقصرا في حماية الأطفال بالمدارس الحكومية.
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