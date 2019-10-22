الوجه الإعلاني الجديد لـ"كالفن كلاين" يخيف المشترين...صور

نشرت العلامة التجارية الشهيرة Calvin Klein صورًا ترويجية جديدة حيث كانت مغنية الراب بمثابة موديل.
في الآونة الأخيرة، تحاول صناعة الأزياء المزيد والمزيد من الخروج عن تقاليدها القديمة، والعمل مع فتيات مختلفة المظاهر، والجنسية، وهلم جرا.
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منذ وقت ليس ببعيد، دعت Victoria's Secret، فتاة بحجم كبير ومتحولين جنسياً، والآن كالفن كلاين.
على لوحة الإعلانات، ظهرت تشيكا بالكامل في ملابس داخلية وعلامة الشركة، وفوقها كان مكتوب: "أقول الحقيقة في الكلفين".
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you know how many times i’ve been told this couldn’t happen? i’ve heard the word “marketable” tossed around like a football at a public park, but i’ve never bought into they hype. when you have something to say— your own narrative & line of thinking, when you’re vocal about who you truly are, that is your selling point. there’s not another you. and whatever body you were placed in is worthy of celebration. fuck marketable. we’re iconic. | thank you, @calvinklein. this is the beginning. ✨
لكن الكثيرين لم يعجبهم هذه الحقيقة. شاهد مستخدمو الإنترنت في الإعلان ليس أزياء، ولكن ترويج لنمط حياة غير صحي.
على تويتر، أجابت تشيكا بحدة على كل شخص كان غير راض أن صحتها بخير وأنها لا ينبغي أن تقلق أي شخص، وفقا لموقعBored Panda.
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