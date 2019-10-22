بسبب نملة... فنانة سورية شهيرة تخضع لجراحة

ونشرت نخلة صورة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلقة: "أنا أول مرة بعمل الحركة دي، ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة، بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة".
وتابعت: "دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت، بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم".
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انا اول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة او ضعيفة بس الحوار غريب شوية او شويتين الحقيقة . دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى و عملت نقدر نقول نصف عمليه عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير اننا كان عندي برد اصلا و بقالي اربع ايام مش باكل كويس ومش بنام كويس و كل شوية بدوخ بس السبب الي دخلني المستشفى بالليل و بكل بساطة هو نملة ، صدقوني نملة ... تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى و كويسين و تيجوا على نفسكوا و في الآخر نملة تدخلكو العمليات 🙈 ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا انا فاكرة انها ناموسة عادية عشان انا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل اني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع و السخونية و الدوخة و دخلت الطوارئ على طول و الدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير الحمدلله على كل حال وانا في بيتي دلوقتي بس يارب ابقى احسن و الجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني 🤷🏽♀️🙏
وأضافت: "بكل بساطة السبب نملة، صدقوني نملة، تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين و تيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكوا العمليات ".
وأوضحت: "نملة قرصتني وتسببت في التهاب تحول إلى خراج، ومع حلول الليل ارتفعت حرارتي وانتشر الألم وتعرضت للدوار ودخلت قسم الطوارئ".
وأتمت نخلة: "الحمد لله على كل حال وأنا في بيتي حاليا ويارب أبقى أحسن والجرح يلم بسرعة عشان أقدر أقف تاني".
يذكر أن سارة نخلة شاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة، إيمان العاصي.
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