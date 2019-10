بسبب نملة... فنانة سورية شهيرة تخضع لجراحة

View this post on Instagram

انا اول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة او ضعيفة بس الحوار غريب شوية او شويتين الحقيقة . دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى و عملت نقدر نقول نصف عمليه عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم بس غير اننا كان عندي برد اصلا و بقالي اربع ايام مش باكل كويس ومش بنام كويس و كل شوية بدوخ بس السبب الي دخلني المستشفى بالليل و بكل بساطة هو نملة ، صدقوني نملة ... تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى و كويسين و تيجوا على نفسكوا و في الآخر نملة تدخلكو العمليات 🙈 ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا انا فاكرة انها ناموسة عادية عشان انا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل اني مش عارفة اقعد دقيقة من الوجع و السخونية و الدوخة و دخلت الطوارئ على طول و الدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمدلله عدت على خير الحمدلله على كل حال وانا في بيتي دلوقتي بس يارب ابقى احسن و الجرح يلم بسرعة عشان اقدر أوقف تاني 🤷🏽‍♀️🙏